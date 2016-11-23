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В Тернополе произошла серьезная авария в канализационной системе

В Тернополе произошла серьезная авария в канализационной системе
Накануне вечером, 22 ноября, на одной из улиц Тернополя 12 канализационных люков взлетели на воздух, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН.

Авария в канализационной системе произошла на двух тротуарах по улице Чехова. Крышки канализационных люков вылетали поочередно, из нескольких люков на поверхность взметнулось пламя. Как передают местные источники, в результате аварии травмы получили двое мужчин, находившихся рядом с люками. Один прохожий получил серьезные ожоги, у второго мужчины травмы ног. По предварительной информации, в шахтах, где проходят телекоммуникационные сети, взорвалась газовая смесь – за несколько часов до взрыва на месте работали газовики.

После взрыва на улице Чехова было перекрыто движение транспорта, коммунальные службы устраняют последствия аварии. Устанавливаются причины инцидента. Напомним, что тремя днями ранее в Кривом Роге произошел взрыв в жилой пятиэтажке. Пострадали два жильца дома. К счастью, обошлось без жертв, однако пострадавших госпитализировали с сильными ожогами.
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