На предприятии в Сумах произошла утечка аммиака

18 октября, в среду, на предприятии в Сумах, расположенном на улице Скрябина, произошла серьезная утечка вредного вещества аммиака. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сумской области, происшествие было зафиксировано на территории одного из местных предприятий, - произошла разгерметизация арматуры в огромной автоцистерне, когда в нее заливали аммиак.
В цистерну вместимостью до двадцати тонн было залито около пяти тонн опасного вещества. Для ликвидации аварийной ситуации спасатели создали водяной завес, который локализовал пары аммиака и предотвратил их распространение. Разлив аммиака удалось ликвидировать только к пяти часам вечера.
В пресс-службе подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента не было. Кроме того, разлив вредного вещества не несет угрозы здоровью и жизни граждан, которые живут в близлежащих районах.