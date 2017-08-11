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Сумські журналісти показали «майстер-клас» як не варто працювати (відео)

Сумські журналісти показали «майстер-клас» як не варто працювати (відео)
Як зауважує видання replyua.net, останнім часом українські журналісти втрачають довіру населення. Причиною тому слугує і часте поширення неперевіреної інформації, і відверте маніпулювання відомостями. Про один із таких випадків, коли журналісти регіонального видання зробили відверто маніпулятивний сюжет, що не має нічого спільного з реальністю, розповідає блогер Олександр Барбошко.

Так, блогер поділився історією в двох відео – читачам вирішувати, яке для них є більш переконливим. Зокрема, співробітники сумської патрульної поліції зупинили автівку, водій якої порушувала правила дорожнього руху. Під час перевірки з’ясувалось, що власниця автомобіля не має при собі водійського посвідчення. Поки патрульні складали протокол, жіночка, яка виявилась власницею місцевого телевізійного каналу СТС (Соціальне телебачення Сумщини) Ларисою Охріменко, викликала своїх підлеглих.


У результаті журналісти оприлюднили цілком маніпулятивний сюжет, в якому розповідається про те, що оштрафували жінку, мовляв, через те, що вона пропустила пасажира. Як зауважує блогер, варто докласти всіх зусиль, щоб такі журналісти з «стандартами ВВС» стали якомога відомішими.

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