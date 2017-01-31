валюта
СпецтемаМартиненко: перш ніж подзвонити Путіну Трамп провів телефонну розмову з Порошенко

Катуваннями в психлікарні, що на Сумщині, зацікавилися депутати

Катуваннями в психлікарні, що на Сумщині, зацікавилися депутати
Депутат Сумської обласної ради Юрій Яремчук відреагував на анонімний лист медпрацівника психіатричної лікарні № 2 в Охтирському районі, оприлюднений в мережі Facebook громадським активістом Павлом Борисовим. Як повідомив депутат, він направив офіційне звернення до керівництва обласної прокуратури, голови Нацполіції в Сумській області та до обласного управління охорони здоров’я ОДА.

Серед вимог Юрія Яремчука: з’ясувати обставини, викладені у зверненні працівника психлікарні, яке було опубліковано у ЗМІ, оперативно і періодично інформувати громадськість про встановлення фактів в ході перевірки нелюдського поводження з пацієнтами, у разі підтвердження даних фактів негайно припинити порушення чинного законодавства і знущання над людьми, дати правову оцінку посадовим особам, притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, сумський активіст Павло Борисов, який не так давно опублікував шокуючі фото обласної психлікарні № 2 в Охтирському районі, де через неприпустимо низької температури від пневмонії померла одна з пацієнток, розмістив анонімний лист, написаний однією із медпрацівниць лікарні. У ньому жінка описує страшні будні психлікарні і те, як лікарі і медсестри влаштовують тортури над пацієнтами.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Скоро закончатся»: Сеть встревожило коллективное фото главарей «ЛНР»
Важное за сутки
30 янв 2017
20497

«Скоро закончатся»: Сеть встревожило коллективное фото главарей «ЛНР»

В соцсетях активно обсуждают участившиеся случаи смертей среди «высших руководителей» самопровозглашённой «Луганской народной республики». В частности, в социальной сети Twitter распространяется

31 янв 2017
16118

Пономарь: после переговоров Путина и Трампа «случайно» началось обострение в зоне АТО

На календаре вторник, и сегодня произошло несколько важных событий. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, после переговоров Путина и

31 янв 2017
10052

Експерт дав прогноз щодо повномасштабної війни України з Росією

Збройні сили України на даний момент знаходяться в хорошій бойовій формі і здатні дати гідну відсіч російській армії в разі відкритої повномасштабної війни. Про це розповів український військовий

Последние новости

Москаль спрогнозировал наступление самого сложного года для Украины

Терористи планують нові обстріли мирного населення на Донбасі – Кабакаєв

Модель из Италии исполнила обещание заняться сексом с третью сограждан

Трамп згоден, що з РФ потрібно вести діалог лише з позиції сили - генсек НАТО

Росія знайшла спосіб, як обійти санкції Заходу – експерт

Логотип Євробачення 2017 року викликав бурхливі обговорення в мережі

У "ДНР" відреагували на поранення "Гіві"

«Геноцид на Донбасі»: в «Л/ДНР» поскаржилися світовим лідерам на Порошенка

Юрий Стець обратился к главе Facebook с просьбой по Украине

Порошенко провів нараду з силовиками

Європа відреагувала на обстріли Авдіївки

Катуваннями в психлікарні, що на Сумщині, зацікавилися депутати

В ЄС вимагають негайного припинення вогню в районі Авдіївки

Сили АТО беруть під контроль нові території - волонтери

Блогер: обстрел оккупантами Авдеевки – это плевок в лицо Черныша, Пинчука, Тимошенко и Савченко

Військові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж

Керівник СММ ОБСЄ шокований таким порушенням Мінських угод на Донбасі

Ремонт ліній електропостачання в Авдіївці сьогодні неможливий через постійні обстріли

Эксперт назвал два фактора, которые привели к обострению ситуации на востоке страны

Путін безпосередньо наказав почати військові дії в Авдіївці – Шкіяряк

 Новости за день