Катуваннями в психлікарні, що на Сумщині, зацікавилися депутати

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Депутат Сумської обласної ради Юрій Яремчук відреагував на анонімний лист медпрацівника психіатричної лікарні № 2 в Охтирському районі, оприлюднений в мережі Facebook громадським активістом Павлом Борисовим. Як повідомив депутат, він направив офіційне звернення до керівництва обласної прокуратури, голови Нацполіції в Сумській області та до обласного управління охорони здоров’я ОДА.Серед вимог Юрія Яремчука: з’ясувати обставини, викладені у зверненні працівника психлікарні, яке було опубліковано у ЗМІ, оперативно і періодично інформувати громадськість про встановлення фактів в ході перевірки нелюдського поводження з пацієнтами, у разі підтвердження даних фактів негайно припинити порушення чинного законодавства і знущання над людьми, дати правову оцінку посадовим особам, притягнути винних до відповідальності.Нагадаємо, сумський активіст Павло Борисов, який не так давно опублікував шокуючі фото обласної психлікарні № 2 в Охтирському районі, де через неприпустимо низької температури від пневмонії померла одна з пацієнток, розмістив анонімний лист, написаний однією із медпрацівниць лікарні. У ньому жінка описує страшні будні психлікарні і те, як лікарі і медсестри влаштовують тортури над пацієнтами.