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Шокуючі подробиці знущань в Охтирській психлікарні нагадують фільм жахів

Шокуючі подробиці знущань в Охтирській психлікарні нагадують фільм жахів
Тільки-но вщухли пристрасті від опублікованих знімків Охтирської психлікарні № 2, які відомий громадський активіст Павло Борисов оприлюднив на своїй сторінці в Facebook, як знову з’явилися шокуючі подробиці, як насправді лікують в лікарні. Цього разу Павло Борисов опублікував анонімний лист від одного з працівників медзакладу. Далі ми публікуємо текст, який з’явився на сторінці активіста.

«Добрий день, Павло! Дуже вдячна вам, що Ви небайдужi до чужоi бiди! Я медичний працiвник 2 ОСПЛ №2 (вибачте, що пишу анонімно, бо я поки що працюю в цьому закладi! Зараз багато розмов про лiкарню, про катування холодом, але жодних слiв не сказано про фiзичнi катування, якi здiйснюються на протязi багатьох рокiв. Адмiнiстрацiя лiкарнi про це добре знала, в тому числi i головний лiкар лiкарнi, до Неофiтноi особисто зверталися батьки хворих. Фiзичнi катування над хворими проходили в усiх вiддiленнях лiкарнi, але жодних мiр не було прийнято. Я хочу розказати правду, як поводяться санiтари та деякi медсестри i навiть лiкарi з хворими. У вiддiленнi були навiть наручники, якими приковували хворих до ліжка по три днi лежали хворi на сiтках лiжка, з рук текла кров i матерi все це бачили. Хворi боялися про це розповiсти батькам, а батьки боялися за своiх дiтей i мовчали, бо знали, що потiм буде їхнiм дiтям. Була надзорна кімната (вже її немає), де розпинали на решiтцi хворих (прив'язували за руки та ноги, били до нестями, а потiм вiдливали водою. Пiд час вечерi гарячий чай виливали в обличчя хворим, бо санiтари не хотiли чекати поки хворий вип'є чай, били так що з вушей хворих текла кров. У хворих забирають грошi, цигарки, крадуть iжу. Хворi прибирають туалети за недокурок, за кусочок хлiба, заступаючи на нiчну змiну вiдбувається страшний безлад. Медсестри та санiтари п'янi. Коли була гуманiтарна допомога жодного одiяла не було видано в надзорну кiмнату, хворi замерзали, за те санiтари та медсестри вкривалися новими одiялами, якi були у сестри господарки. Лiкарi, завiдуючi вiддiлень вимагають за групу iнвалiдностi, за лiкування великi грошi, батьки навiть кредити беруть, а якщо не заплатять погрожують їхнiх дiтей перевести в Суми або до Ромнiв, навiть смс-повiдомлення надсилають батькам. Хворим накидають на шию мотузку i за кусочок хлiба вiн повзе по коридору, а працiвники просто смiються з цього. Якщо хворий не хоче пити ліків, то рота вiдкривають пласкогубцями, наливають у 2-х лiтрову пластмасову бутилку води та б'ють по головi. Все, що там вiдбувається неможливо описати», – йдеться у листі.
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