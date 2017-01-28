Партия одиозного экс-министра Клименко хочет наказать патриотов

Политическая партия «Успішна країна», лидером которой является экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, на днях открыла официальный офис приемной в городе Сумы. На 27 января было запланировано провести партийную конференцию, которую, благодаря усилиям национально-патриотических сил удалось сорвать.
Партийцы «Успішной країни» через соцсети обратились с просьбой ко всем пользователям интернет отреагировать на «вопиющее хамской поведение молодежи», которую в офисе партии Клименко назвали «титушками».
«Указанные на фото лица сорвали публичное мероприятие, грубили старшим, обижали пожилых женщин. Если вы узнали детей на фото, знаете кто их родители или родственники – огромная просьба предупредить их, что ребята на фотографиях стали на скользкий путь. Действующая власть использует их как «титушек» в политической борьбе, в то время как тысячи их сверстников работают на благо Украины. Участие в акциях подобного рода подпадает под статьи Криминального Кодекса №170 и №216. Убедительная просьба родителям провести воспитательные беседы на тему ценностных ориентиров своих отпрысков – говорится в сообщении «Успішной країни».