Громадський активіст шокував фотознімками психлікарні, яка нагадує Аушвіц

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Відомий в Сумах громадський активіст Павло Борисов на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував фото скандальної психічної лікарні № 2 в Охтирському районі Сумської області.«Ну, а я знову про охтирський Аушвіц та її директорку Лілію Неофітну – головного лікаря комунального закладу Сумської обласної ради «Обласна спеціалізована психіатрична лікарня №2», депутата Охтирської міської ради, фракції «ВО «Батьківщина», - написав активіст. Він пропонує переглянути фото, які мають свідчити про «вдале» восьмирічне керівництво головної лікарки. «Взявши інформацію з її сторінки за сім років та озброївшись калькулятором маємо наступне: установа отримала 132 мільйони бюджетних гривень, та 3,6 мільйони позабюджетних. Нічогенько так? А знаєте, що на кожного хворого там працює майже 2,5 лікаря, тобто на 200 пацієнтів 450 штатних працівників. Куди витрачався малий, за словами рейхслікаря, бюджет дивіться на фото нижче. Висновки робіть самі», – написав активіст. Він опублікував харчоблок, туалет та душову, палати, та коридори.Нагадаємо, інцидент в обласній Спеціалізоване психіатричної лікарні №2, що в місті Охтирка Сумської району, сколихнув громадськість як на Сумщині, так і за межами області. У зазначеному медичному закладі тривалий час зберігалася низька температура, пацієнти перебували в неприпустимих умовах. Через запалення легень вчора в лікарні померла одна з пацієнток.