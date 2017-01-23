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Громадський активіст шокував фотознімками психлікарні, яка нагадує Аушвіц

Громадський активіст шокував фотознімками психлікарні, яка нагадує Аушвіц
Відомий в Сумах громадський активіст Павло Борисов на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував фото скандальної психічної лікарні № 2 в Охтирському районі Сумської області.

«Ну, а я знову про охтирський Аушвіц та її директорку Лілію Неофітну – головного лікаря комунального закладу Сумської обласної ради «Обласна спеціалізована психіатрична лікарня №2», депутата Охтирської міської ради, фракції «ВО «Батьківщина», - написав активіст. Він пропонує переглянути фото, які мають свідчити про «вдале» восьмирічне керівництво головної лікарки. «Взявши інформацію з її сторінки за сім років та озброївшись калькулятором маємо наступне: установа отримала 132 мільйони бюджетних гривень, та 3,6 мільйони позабюджетних. Нічогенько так? А знаєте, що на кожного хворого там працює майже 2,5 лікаря, тобто на 200 пацієнтів 450 штатних працівників. Куди витрачався малий, за словами рейхслікаря, бюджет дивіться на фото нижче. Висновки робіть самі», – написав активіст. Він опублікував харчоблок, туалет та душову, палати, та коридори.

Нагадаємо, інцидент в обласній Спеціалізоване психіатричної лікарні №2, що в місті Охтирка Сумської району, сколихнув громадськість як на Сумщині, так і за межами області. У зазначеному медичному закладі тривалий час зберігалася низька температура, пацієнти перебували в неприпустимих умовах. Через запалення легень вчора в лікарні померла одна з пацієнток.

Громадський активіст шокував фотознімками психлікарні, яка нагадує Аушвіц
Громадський активіст шокував фотознімками психлікарні, яка нагадує Аушвіц
Громадський активіст шокував фотознімками психлікарні, яка нагадує Аушвіц
Громадський активіст шокував фотознімками психлікарні, яка нагадує Аушвіц
Громадський активіст шокував фотознімками психлікарні, яка нагадує Аушвіц
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