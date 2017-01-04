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В Сумах стався вибух в десятиповерхівці. Є загиблі та поранені

В Сумах стався вибух в десятиповерхівці. Є загиблі та поранені
Вчора ввечері на вулиці Металургів, 24 стався вибух, під обвалами загинула жінка, вісьмом людям надали допомогу, двох жителів госпіталізували. У квартирах людей повибивало двері, скло у вікнах, пошкоджені машини, що стояли під будинком.

Очевидці події говорять, що побачили щось схоже на блискавку, після чого відбувся гучний вибух і посипалось скло з вікон. Коли мешканці будинку виглянули зі своїх квартир, то весь під’їзд був окутаний туманом, після чого почалася паніка і люди почали евакуйовуватися з будинку.

Вибух стався у трикімнатній квартирі на сьомому поверсі, після чого підлога у квартирі обвалилася і під нею поверхом нижче – на шостому загинула жінка. «Знайшли під завалами ще одного чоловіка, який в шоковому стані. Рятувальники оглянули кожен поверх будинку і перевірили його на наявність людей, які потребували допомоги. Наразі ясно, що є небезпека подальшого руйнування плит перекриття між восьмим і сьомим поверхом», – розповів начальник управління ДСУ з надзвичайних ситуацій в Сумській області Геннадій Волик.

В поліції говорять, що швидше за все вибух стався через газ, концентрація якого була вибухонебезпечна.
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