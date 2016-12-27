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Николай Чернотицкий: Чиновники боятся говорить правду и вопросов оппонентов, поэтому выбирают проплаченные эфиры

Николай Чернотицкий: Чиновники боятся говорить правду и вопросов оппонентов, поэтому выбирают проплаченные эфиры
Гендиректор Сумского телеканала «UA:Сумы» резко высказался в адрес сумских чиновников, раскритиковав их за закрытость и боязнь говорить правду.

«От казалось бы, приглашаем на прямой эфир чиновников. Приходи – говори, доноси свою позицию, причем бесплатно, но у тебя будет оппонент или оппоненты. так нет, лучше ж на заказной пойти на другом канале, с подготовленными вопросами, причем оплачено из денег налогоплательщиков, на миноточку», – написал Чернотицкий у себя на страничке Facebook.

По его словам, складывается впечатление, что вообще заменить человека некем, ни замов у него нет, ни начальников профильных департаментов, некому прийти рассказать о том, почему в Сумах второй раз за год человек на остановке погиб под колесами маршрутки, или какой бюджет приняли. «Вот точно в следующем году, вместо не пришедших чиновников, будем медведя плюшевого садить в студию», – резюмировал Николай Чернотицкий. Такую реакцию гендиректора «UA:Сумы» вызвало то, что чиновники города Сумы наотрез начали отказываться от прямых эфиров без заготовленных вопросов и ответов.
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