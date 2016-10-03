Чиновники из Сум нашли способ обойти систему ProZorro

Как сообщает replyua.net со ссылкой на ресурс «Бюро анализа политики», у депутатов городского совета города Сумы появился свой способ обходить систему государственных закупок ProZorro, ставшую обязательной для органов местного самоуправления с 1 августа 2016 года.
Инициаторами и разработчиками схему уклонения от использования системы стали депутаты партий «Батьківщина», «Опоблоку», а также, что неожиданно, – «Самопомочи». Приложил к этому руку и городской голова, у которого не хватило политической воли воспрепятствовать нарушениям. Представители фракции «Самопоміч» в феврале текущего года внести в раду проект положения об использовании коммунальными учреждениями и бюджетными организациями города Сумы системы ProZorro. На сессии 30 марта его приняли и оказалось, что порог применения электронных торгов подняли в два с половиной раза – до 50 000 гривен, а введение этой системы отсрочили до 25 апреля. Во время принятия этого решения его активно лоббировали не его разработчики, а почему-то Виктор Волонтирец – заместитель мэра города Сумы. Издание отмечает, что принять это решение удалось благодаря тому, что за него проголосовали депутаты всех трех фракций – «Батьківщини», «Опоблоку», «Самопомочи».
Главное в этом решении – это отсрочка введения системы ProZorro на месяц. Однако, не сразу понятно зачем это было сделано. Дело в том, что кроме этого положения на мартовской сессии Сумского городского совета было принято решение о распределении нераспределенного остатка бюджета 2015 года – таки образом распорядители государственных средств получили не только необходимые средства, но и отсрочку введения ProZorro. Этого месяца вполне хватило для того, что заключить с подрядчиками все необходимые договоры без ProZorro и без аукционов.
Депутаты Сумского городского совета, несогласные с этим решением, обратились к мэру города с просьбой ввести мораторий на заключение договоров с подрядчиками до 25 апреля – даты начала обязательного использования системы ProZorro. Однако, Лисенко заявил, что этот мораторий был бы «незаконным», поэтому наложить его «невозможно», хотя на самом деле, достаточно было лишь его политической воли. Еще очень примечателен тот факт, что за всего март было заключено с подрядчиками 110 договоров, из них 60 – в день голосования за отсрочку и распределение средств – 30 марта.
В результате применения этой нехитрой схемы с приходом даже не 1 августа, а 25 апреля, оказалось, что потребность в договорах давно отпала – деньги в бюджете текущего года уже распределены, и новые договоры заключать нет ни необходимости, ни средств. Стоит также отметить, что сильно способствует обходу системы ProZorro и порог, установленный в законодательстве. Например, порог в 1,5 миллиона гривен для строительных работ позволяет им использовать обычную практику – дробить большие заказы на «допороговые» суммы и заключать договоры в одном кабинете, вместо того, чтобы дать возможность честным предпринимателям принять участие в аукционе. К примеру, департамент инфраструктуры города Сумы с 1 августа текущего года не выставил на ProZorro ни одной закупки, хотя самые большие суммы городского бюджета пошли через два структурных подразделения Сумского горсовета – управление капитального строительства и департамент инфраструктуры.
Горячая тема: Поярков рассказал об украинском сюрпризе для Путина
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter