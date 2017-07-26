Кобзона позбавили звання «почесний громадянин Слов’янська»

У російського співака та депутата Державної Думи Російської Федерації Йосипа Кобзона забрали звання «Почесний громадянина міста Слов’янськ», інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідне рішення було ухвалено в середу, 26 липня, на пленарному засіданні Слов’янської міської ради. За це проголосували 23 депутати міськради Слов’янська, а ще двоє депутатів не голосували взагалі. Відомо, що ініціатива позбавити Кобзона такого звання надійшла від активістів місцевих громадських організацій. Варто зауважити, що звання почесного громадянина Слов’янська Йосипу Кобзону вручили у 1999 році. Однак цьогорічна ініціатива позбавити звання російського виконавця та політика, який неодноразово публічно підтримував терористичні угрупування так званих «ЛДНР», не була першою. У 2014 році, після того як Слов’янськ було звільнено від сепаратистів і місто опинилося під контролем офіційного Києва, це питання виносилося на розгляд місцевих депутатів, однак тоді так і не було ухвалено відповідне рішення.
Варто нагадати, Йосип Кобзон був одним із підписантів звернення діячів культури Росії до президента Володимира Путіна, в якому схвалювалася політика глави держави щодо Кримського півострова та дій на Донбасі.