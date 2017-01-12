Ляшко: Тимошенко притихла, потому что ей страшно что-то сказать

Олег Ляшко на своей странице в Фейсбуке прокомментировал недавний скандал, разразившийся вокруг депутата от «Батькивщины» Александра Бабата и полное молчание по этому поводу Юлии Тимошенко, - передает replyua.net.
Ляшко сообщает: «В то время, когда СМИ пишут, что народный депутат Украины от фракции «Батькивщина» перевозил труп в своем авто, Юлия Тимошенко молчит, словно набрав в рот воды. Хотя сто процентов, она все знает об этой истории. Все как всегда...»
Как сообщалось ранее, депутат Верховной Рады Украины Андрей Лозовой сегодня на своей странице в Фейсбуке писал об истории, достойной Альфреда Хичкока – в декабре 2016 года в Ровно пропал труп. Речь идет о теле 35-летнего Андрея Артвинского, который пропал без вести. Он работал на строительстве торгового центра «Арена», окончательным бенефициаром которого является Александр Бабат. Родственники пропавшего сообщили, что депутат заплатил им суммарно более 200 000 гривен за их молчание. В результате тело Артвинского было найдено в лесопосадке. По версии следствия, он погиб на строительном объекте из-за несоблюдения подрядчиком требований безопасности – строительство проводилось в условиях, опасных для жизни и здоровья рабочих.