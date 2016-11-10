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Князєв покинув пост керівника ГУ НП Рівненщини

Князєв покинув пост керівника ГУ НП Рівненщини
У зв’язку з призначенням на іншу посаду, сьогодні, 10-го листопада, у відставку пішов керівник Головного управління Національної поліції на Рівненщині Князєв Сергій. Про це повідомляє прес-центр Нацполіції Рівненської області на офіційному сайті, інформує replyua.net.

Вже колишній начальник рівненської поліції подякував своїм колега за плідну та результативну роботу. Князєв заявив, що він залишився задоволений. «З вами я працював в радість. Мені було дуже приємно проводити спільний робочий час з вами. Ви непохитний, справжній дружній колектив. Ви були першопрохідцями у реформі правоохоронних органів. Ви змусили поліцію стати на новий рівень – якісний рівень взаємодії правоохоронців та суспільства. Народ також не має залишатися осторонь та прислуховуватись до проблем у своїй поліції. Наша робота не проста, і вона потребує багато самовіддачі, енергії та стійкості. Я вірю в наше світле майбутнє. Ще раз дякую вам, мої дорогі колеги, за вашу постійну відданість та наполегливість», - заявив поліцейський. Як відомо, Сергій Князєв з липня минулого року до квітня поточного року був керівником Головного управління Національної поліції Закарпатської області.
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