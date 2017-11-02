Китайці будуть качати нафту на Полтавщині

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Як зауважує блогер Олександр Коваленко, китайські інвестиції та фахівці цього разу будуть спрямовані на те, щоб підвищити енергетичну незалежність нашої держави, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований експертом в Фейсбук.Так, блогер повідомляє, що напередодні з Китаю до України вирушив доволі цікавий вантаж. У ньому знаходяться бурове обладнання, призначене до того, щоб пробурити двадцять чотири нафтових свердловини. Місцем буріння стануть Полтавська та Харківська області.Блогер зауважує, що китайці виявились доволі моторними і швидкими на підйом. Контракт на здійснення бурильних робіт між українським публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» та китайським «Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.» було укладено ще у вересні поточного року, але ніхто не надав цьому особливої уваги. Особливо примітним є той факт, що нові родовища в Україні починають працювати на фоні того, що Російська Федерація згортає роботи на континентальному шельфі Чорного моря – даються взнаки директиви американського Мінфіну про заборону постачання нафтодобувних технологій Кремлю. Але це просто так згадалось, - іронізує блогер.