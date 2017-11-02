валюта
СпецтемаЦарёв рассказал о причинах убийства Окуевой

Китайці будуть качати нафту на Полтавщині

Китайці будуть качати нафту на Полтавщині
Як зауважує блогер Олександр Коваленко, китайські інвестиції та фахівці цього разу будуть спрямовані на те, щоб підвищити енергетичну незалежність нашої держави, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований експертом в Фейсбук.

Так, блогер повідомляє, що напередодні з Китаю до України вирушив доволі цікавий вантаж. У ньому знаходяться бурове обладнання, призначене до того, щоб пробурити двадцять чотири нафтових свердловини. Місцем буріння стануть Полтавська та Харківська області.

Блогер зауважує, що китайці виявились доволі моторними і швидкими на підйом. Контракт на здійснення бурильних робіт між українським публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» та китайським «Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.» було укладено ще у вересні поточного року, але ніхто не надав цьому особливої уваги. Особливо примітним є той факт, що нові родовища в Україні починають працювати на фоні того, що Російська Федерація згортає роботи на континентальному шельфі Чорного моря – даються взнаки директиви американського Мінфіну про заборону постачання нафтодобувних технологій Кремлю. Але це просто так згадалось, - іронізує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Осмаев озвучил наиболее адекватный ответ РФ на гибель Окуевой

Срочно: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду
Важное за сутки
02 ноя 2017
7093

Только этого не хватало: Джигурда собирается стать президентом Украины

Никита Джигурда, украинский и российский актер, заявил о том, что хочет последовать примеру Ксении Собчак, которая баллотируется в президенты России, однако, по словам Джигурды, он хочет быть главой

Последние новости

Блогер: «Північний потік-2» не витримав лихої долі?

Блогер: цікаво, а Захарова своїм ротом щойно заробила на нові санкції проти РФ?

Журналіст: НАБУ не помічає колоди у власному оці

Українська делегація зробила несподіваний і креативний подарунок канадському прем’єру

Касьянов: фокус с браслетом – красноречивое свидетельство зависимости «независимых» САП и НАБУ

Политолог: привлечение к делу Колмогорова Генпрокурора – это хороший знак

Китайці будуть качати нафту на Полтавщині

«Ващиковский делает огромную ошибку»: известный эксперт ответил на идею Польши запретить въезд для части украинцев

Неймовірна знахідка вчених у піраміді Хеопса

Чудодейственная калина: от очищения кишечника до борьбы с простудой

В Швейцарии продан самый дорогой виски в истории, который оказался поддельным

Конфеты отправили двоих школьников в реанимацию

Блогер: що сталось в Криму - українські ДРГ чи техногенний колапс?

Люди из окружения Саакашвили издевались и насиловали заключенных в грузинских тюрьмах, – эксперт

Блогер: Порошенко помирился с Аваковым, интрига Сытника раскрыта

Експерт пояснив що стоїть за погрозами Польщі не впускати українців з «антипольськими настоями»

Нусс: у поліції є жахливі відеозаписи з соратниками Саакашвілі - гомосексуалістами

Убийства водителя BlaBlaCar: следствие признано неэффективным, - ГПУ

ГПУ озвучила количество люстрированных в Украине прокуроров

Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю

 Новости за день