В Горишних Плавнях решили вернуть коммунистическую символику

Власти Горишних Плавней считают, что при въезде в город должна быть символика коммунистического режима. Как передает replyua.net со ссылкой на Новое время, власти города в Полтавской области хотят, чтобы при въезде была стела с бывшим названием «Комсомольск».
Об этом рассказали в Национальном институте памяти. Власти города поручили коммунальному предприятию СпецЭко изготовить недостающие элементы (буквы С и М) для восстановления стелы Комсомольск на въезде в город. На это решение горсовета из местного бюджета выделено 8000 гривен. Из-за такого самовольного решения властей города Национальный институт памяти уже направил запрос в Генпрокуратуру, а также главе Нацполиции и главе СБУ с просьбой провести расследование, касающееся противоправных действий властей Горишних Плавней.
«Институт просит возбудить уголовное производство по ст. 4361 Уголовного кодекса Украины по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима и привлечь виновных лиц к ответственности», сказано в заявлении. Напомним, что ранее со стелы неизвестные похитили две буквы, и теперь на монументе «красуется» надпись «Комоольск».