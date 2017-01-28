«Бензин не покупаю»: ноу-хау жителя Полтавщины удивило автолюбителей

В связи с непростой экономической ситуацией в Украине многим автолюбителям приходится экономить на бензине. В частности, проблема дороговизны топлива для автомобиля коснулась и жителя Полтавской области Украины Василия Шпигоцкого, который решил самостоятельно придумать способ значительно сэкономить на бензине, оставаясь при этом «на колёсах». Как передаёт replyua.net со ссылкой на «Канал 24», мужчина научил свою «Волгу» ездить на дровах.
Как рассказал изобретатель, вместо запаса бензина или кругленькой суммы, которая потребовалась бы на дозаправку в дороге, ему достаточно иметь с собой связку дров. И сам изобретатель, и его супруга отмечают, что во время поездки вообще не ощущают тот факт, что вместо бензина машина заправлена дровами — «Волга» 1958-го года прекрасно разгоняется до 80 километров в час.
Впрочем, изобретатель пожаловался на полицейских, которые всё время останавливают его во время поездки, поскольку конструкция аппарата, при помощи которого «Волга» ездит на дровах, находится на виду у окружающих. Однако, никаких проблем с законом ноу-хау жителя Полтавщины не предусматривает.