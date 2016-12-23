Російські ЗМІ розповсюдили черговий фейк: на Полтавщині побили учасників пісенного флешмобу

Російські «журналісти» не втомлюються вигадувати нові нісенітниці про «звірства українських карателів», - про це інформує replyua.net з посиланням на ресурс «Крим.Реалії».
Так, на сайті телеканалу російського Міноборони «Звезда» з’явився матеріал про те, що у Горішніх Плавнях (колишній Комсомольськ) на Полтавщині учасників пісенного флешмобу, покликаного показати як сильно в Україні сумують за радянським минулим, було сильно побито воїнами АТО. На підтвердження цієї новини сайт розмістив відео, на якому чоловік у військовій формі сперечається з потенційним «співаком». На снігу видно червоні плями. Російські коментатори відразу ж повідомили, що плями – то людська кров з ран, завданих учасникам флешмобу. Таку ж інформацію розповсюдили сайти «Политнавигатор», «События дня» тощо.
У відділенні поліції Горішніх Плавнів зауважили, що ніяких бійок насправді не було. Дійсно, півтора десятки осіб, скоординовані через соціальну мережу, зібрались співати три пісні: «Комсомольцы-добровольцы», «Вот кто-то с горочки спустился» та «Прощание славянки». Небайдужі учасники АТО, у свою чергу, повідомили, що такі акції їм не подобаються і поставили перед «активістами» вимогу розійтись. Бійок зафіксовано не було, до моменту прибуття патруля площа вже була порожньою. Червоні плями виявились свинячою кров’ю.