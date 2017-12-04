Казанский: архитектура в историческом центре Одессы – сразу видно, что городом крепкие хозяйственники руководят

Известный украинский блогер и журналист Денис Казанский поделился своими впечатлениями от посещения Одессы, выложив в Facebook фото полуразрушенных домов с улицы Княжеской, в которых до сих пор живут люди. «Когда этот мерзкий курятник развалится и кто-то погибнет под его обломками, опять выяснится, что мэр Труханов и главный архитектор города «не виноваты», – цитирует Казанского replyua.net.
Блогер отмечает, что вот уже две недели прошло с тех пор, как были опубликованы доказательства, что мэр Одессы Геннадий Труханов является гражданином России, но до сих пор не последовало никакой реакции. Денис
Казанский пишет, что можно сколько угодно смеяться над словом «зрада», но в данном конкретном случае это именно она. Власть в Киеве просто стыдливо молчит и игнорирует очевидный факт вопиющего нарушения. «Всем плевать, что мэром Одессы руководит гражданин государства-агрессора. Это ж не Саакашвили, чтоб его украинского паспорта лишать. Причем, Труханов не только предатель, но и вредитель. Разрешать строительство таких халабуд может только тот, кто ненавидит свой город», – резюмировал Казанский.