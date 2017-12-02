Одесские полицейские ограбили инкассаторов

Сотрудники Департамента внутренней безопасности в Одессе задержали трех полицейских, которые обвиняются сразу по трем статьям УК Украины – злоупотребление властью, служебный подлог и разбой. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции, всем задержанным по 29 лет.
Один из них занимал должность замначальника следственного управления полиции, двое других занимали должности старших следователей. Полицейские узнали о том, что одна из одесских фирм перевозит крупные партии денег, и решили совершить грабеж. Реализацию своего плана злоумышленники начали с подачи ложного заявления от придуманного человека, в котором говорилось о мошенничестве – якобы у заявителя выманили деньги люди, которые передвигались на инкассаторском автомобиле. Следователи даже открыли фальшивое производство, где заявили, что инкассаторы продают оружие.
Благодаря «делу» был получен ордер на обыск. Полицейские подбросили в машину инкассаторов сумку с оружием, а сами забрали 120 тысяч долларов. Потратить эту сумму правоохранители не смогли – они были задержаны. Всем троим грозит до 15 лет тюремного заключения.