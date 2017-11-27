Политолог: Степанову в Одессе удалось только выиграть время, но не решить окончательно конфликт

Ситуация с задержанием активиста Сергея Стерненко в Одессе и ее первопричины будут иметь дальнейшее продолжение в самые ближайшие дни. Вполне возможно, что там пересеклись самые разные интересы, и ситуация требует детального разбора, но, все же, то, что глава Одесской области Степанов в данном случае сделал шаг, снимающий накал страстей и излишнюю политизацию ситуации, уже говорит о том, что власть занимает правильную позицию, выступая с объективной стороны в сложившейся ситуации. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политолог Алеся Яхно-Белковская.
Степанов внес 608 тысяч гривен залога, за арестованного Стерненко, так как считает сумму «категорически недопустимой», но при этом добавил, что не совсем поддерживает действия активиста.
«Сложно сказать, в чем все тонкости и нюансы ситуации, а конфликту между полицией и радикалами, как сообщают СМИ, предшествовал гражданский протест против решения мерии застроить часть городского парка, но в любом случае такая сумма залога при аресте Стерненко только усиливала бы публичный конфликт между полицией и радикалами и отвлекала бы от реальной сути ситуации, до которой еще только предстоит добраться», – резюмировала политолог.