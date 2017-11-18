В сети обсуждают срыв спектакля Райкина в Одессе

Одесские активисты сорвали концерт Константина Райкина, после чего в Интернете началось бурное обсуждение этой новости. Как сообщает replyua.net, ранее Константин Райкин поддержал аннексию Крыма, из-за чего ему и не дали выступить в Одессе. Российские РИА Новости собрали множество комментариев пользователей, отметив, что мнения сильно отличаются.
«А ничего, что по объему товарооборота страна-агрессор на 1-м месте. И где те активисты. Или кушать хочется? А Райкин, конечно, большая угроза», «Из-за таких «настоящих одесситов» город превратили в ничто», - пишут пользователи. При этом российские СМИ отмечают, что, в основном, новость комментируют украинские пользователи. РИА Новости отмечают, что срыв концерта большинство пользователей все-таки полностью поддержали. «Патриоты Украины, помните, что все зависит от вас! Слава нации», «Боженьки, какие светлые и красивые лица по сравнению с неадекватами - зрителями...Вы супер!!!», - отметили пользователи.
Напомним, что активисты пришли на концерт Райкина и потребовали от него ответить на вопрос, какой стране принадлежит Крым. В результате началась перепалка между зрителями и активистами – полицейские вмешиваться не стали, и через несколько минут Райкин отменил концерт.