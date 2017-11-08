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Одессит всерьез восстал против ЖЕКа

Одессит всерьез восстал против ЖЕКа
Жителю Одессы надоело платить за ежедневную уборку, которая по факту происходит раз в несколько недель. С приходом очередной квитанции, терпение Владислава Степаненкова лопнуло, он сделал несколько фото, доказывающих состояние прилегающей к дому территории, и стал просить пересчета месячной оплаты за услуги уборщиков. Об этом сообщает replyua.net.

На что директор ЖЕКа ответил, что состояние территории в надлежащем санитарном состоянии, и он никаких проблем не видит. Но смелый одессит и тут нашел, чем ответить. В его арсенале более сотни фото, подтверждающих факт отсутствия ежедневной уборки территории. Мужчина намерен идти до конца, т. к. не имеет никакого желания платить дворникам за их отсутствие на рабочем месте. Руководство ЖЕКа посоветовало Степаненкову обратиться за пересчетом в конце года. А одессит в свою очередь уже все подсчитал, и будет требовать возвращения оплаты за июнь в размере 90%, а за август – 50%.

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства сообщает, что руководители ЖЕКа очень боятся процедуры перерасчета, потому что это может дать мощный толчок для массовых требований снижения расчетов по платежкам.
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