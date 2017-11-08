В Одессе мужчина устроил стрельбу из-за места на парковке

В Одессе на улице Академика Вильямса двое мужчин не поделили парковочное место, в результате чего один из них применил огнестрельное оружие. Выстрелив несколько раз в грудь своему оппоненту, мужчина не остановился, также он не отреагировал и на просьбы свидетелей инцидента прекратить стрельбу, и продолжил стрелять в след своей убегающей жертве. Об этом сообщает replyua.net.
Пострадавшего мужчину госпитализировали с пулевым ранением грудной клетки, а 35-ти летнего стрелка задержали сотрудники одесской полиции. По данному факту открыто уголовное дело – хулиганство с применением огнестрельного оружия, теперь мужчине грозит срок до семи лет пребывания в местах лишения свободы. Пока что нет никаких заявлений грозного хулигана, чем он руководствовался, открывая огонь по своему оппоненту. Но одно можно сказать точно: прохожим очень повезло, что мужчина не начал выливать свою агрессию и на них, иначе в больнице могло оказаться гораздо больше людей.
Самое ужасное, что это не первый случай потасовки из-за одного парковочного места. Недавно в Одессе врач тоже выплеснул своими эмоции кулаками, побив двоих людей. Автолюбителям стоит быть осторожнее, и избирательнее, ведь такие ситуации могут повториться снова.