Избирателей Одесской области подкупали «продовольственными пайками»

Полицейские Одесской области начали проверки по факту подкупа избирателей во время местных выборов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН, факты прямой агитации и попытки подкупа избирателей продуктами питания были зафиксированы в Килийском районе.
Там агитировали голосовать за действующего мэра. Также прямая агитация была зафиксирована в Белгород-Днестровском районе. «Правонарушители требовали предоставить паспорт избирателей и предупреждали граждан, что они должны сфотографировать бюллетень для отчета», - заявили в полиции. Помимо этого, в Подольский и Белявский отделы полиции поступили сообщения о подвозах избирателей и о подкупе.
В эти населенные пункты накануне были отправлены группы быстрого реагирования, - ни одно из поступивших сообщений не получило подтверждения. Случаи нарушения выдачи избирательного бюллетеня зафиксированы в Шабской общине. В областном КИУ отметили, что самая высокая явка избирателей отмечена в Куяльницкий общине – более 60%, немногим ниже - в Лиманской, Маяковской и Шабской общинах.