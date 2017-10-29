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Донік: те, що відбулось сьогодні в Одесі, вже не дивує

Донік: те, що відбулось сьогодні в Одесі, вже не дивує
За словами волонтера та популярного блогера Романа Доніка, не варто дивуватись тому, що відбулось сьогодні зранку на Одещині, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис експерта, опублікований ним у соціальній мережі.

Так, блогер наголошує, що не знає, що саме відбулось сьогодні зранку в Одесі. За таких умов незрозуміло, які коментарі щодо цієї ситуації можна давати. Але є кілька фактів, про які ми маємо знати. Зокрема, за пару років Міноборони під керівництвом Степана Полторака провело масштабну інвентаризацію земель. Виявилось, що чимало земельних ділянок, які належали військовим, різними «мутними» способами було виведено з-під контролю Міністерства оборони. Деякі земельні ділянки у Міноборони просто «віджали». І не чисті на руку чиновники Міністерства, і місцеві депутати вважали землі оборони ледь не своєю власністю, тому знайти «кінці» дуже важко.

Зараз юристи Міністерства оборони займаються поверненням земельних ділянок. Звісно, ця робота не минає без ексцесів – ніхто не хоче розлучатись з тим, що отримав шляхом проведення такої кількості «сірих» і навіть «чорних» схем. Тож у ситуації в Одесі немає нічого дивного. Завтра почнеться робочий день і будуть коментарі. І всі, хто наламав дров або навпаки халатно бездіяв, отримають своє. Просто варто пам’ятати, що вихідний день та українські ЗМІ – не найкраще поєднання, - наголошує Донік.

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