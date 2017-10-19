Дом Руссова в Одессе пришел в полное запущение, - фоторепортаж

Одно из красивейших зданий Одессы всем своим видом показывает, что срочно нуждается в помощи. Как сообщает replyua.net со ссылкой на UBR, дом Руссова пришел в абсолютный упадок, и, судя по всему, ему уже не поможет даже капитальный ремонт.
На снимках можно увидеть, что на фасаде здания уже начали расти деревья и трава, а здание со стороны внутреннего двора выглядит еще более страшно. Кое-где еще сохранились величественные скульптуры, однако спасти их уже не удастся. Балконы буквально рассыпаются, эркер на правой стороне уже уничтожен. В здании не осталось ни одного целого окна. В помещения дома Руссова лучше не входить – в любой момент пол под ногами может обрушиться.
Многострадальный дом Руссова не единственное здание в Одессе, нуждающееся в реставрации. Дома в аварийном состоянии можно найти на любой улице в старой части города. Похоже, местным властям уже все равно, как выглядит лучший курортный и исторический центр Украины.