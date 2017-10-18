Школы Одесской области начали отказываться от обязательного изучения русского языка

Обязательное изучение русского языка было отменено в одной из школ Одесской области. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал Сергей Колебошин, заместитель председателя Одесской областной государственной администрации.
По его словам, такое решение было принято педагогическим советом Розквитовской общеобразовательной школы после заявления родителей учеников. «Обсудив ситуацию, которая возникла в результате отказа родителей некоторых учеников от изучения в школе предмета "русский язык", педагогический совет образовательного заведения принял решение об изменении учебного плана с Дополнением №12 к дополнению №1», - заявил Колебошин. По его словам, в этой школе русский язык перестал быть обязательным предметом, и его будут изучать только на факультативных занятиях те ученики, которые этого сами захотят.
Помимо этого, в школе будет увеличено время преподавания английского языка – на один час в неделю. Это первый в Одесской области случай, когда родители школьников почти единогласно согласились с тем, что обязательное изучение русского языка нужно отменить.