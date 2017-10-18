Бабье лето: в середине октября одесситы вернулись на пляжи

На этой неделе в Украине установилась комфортная и теплая погода, и во многих регионах в дневные часы столбик термометра превышает отметку в двадцать градусов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, бабье лето установилось и в Одессе, причем в этом курортном городке температура воздуха бьет все рекорды. Накануне, во вторник, многие одесситы решили вернуться на пляжи, чтобы не терять последние теплые дни и, как говорится, закрыть купальный сезон. 17 октября в дневные часы в Одессе воздух прогревался до 25 градусов, при этом температура воды в море сейчас достигает 15 градусов, и в принципе, при такой погоде вполне можно принимать морские и солнечные ванны. Теплая погода установилась в большинстве регионов страны.
Синоптики дают оптимистичный прогноз на ближайшие дни – в Украину пришел очередной атмосферный фронт, благодаря чему солнечная и теплая погода продлится еще какое-то время. Однако в Гидрометцентре уже предупредили – эта неделя станет последней теплой в текущем году, и на смену бабьему лету придет похолодание.