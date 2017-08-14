Гей-парад в Одессе, - фоторепортаж

В Одессе, на Приморском бульваре, состоялся Марш Равенства, который был организован представителями ЛГБТ «Одесса-Прайд». Как передает replyua.net со ссылкой на «Думскую», правопорядок на Приморском бульваре обеспечивали около 500 полицейских.
Впрочем, участников гей-парада было намного меньше, чем копов, - всего 140 человек. Источник отмечает, что самих одесситов на Марше Равенства было мало, но их приехали поддержать представители сообщества из Кишинева, Львова, Киева, Мюнхена. Житомира и Харькова. Когда участники парада выстроились в колонну, по обоим рядам встали полицейские, однако до конечной точки участникам парада дойти так и не удалось.
Им помешали активисты патриотических движений. Потасовок не было, однако обе стороны успели обменяться «любезностями». Позже к активистам присоединились даже представители Антимайдана, выкрикивавшие лозунги «Одесса – без пид.расов!» и «Одесса – это город-герой!».