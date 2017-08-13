Радикали перешкодили маршу ЛГБТ в Одесі

Сьогодні, 13 липня, в Одесі мав відбутися марш рівності «Одеса Прайд – 2017», однак ході активістів завадили праві радикали, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Загалом на марші були присутні близько 200 осіб. Колона активістів рушила під супроводом поліцейських центральними вулицями міста під гасла «Слава Україні! Рівності слава!», «Маємо право бути собою!» і «Рівність – це майбутнє!», однак на одному з пунктів маршруту ЛГБТ-активістів, поблизу пам’ятника Дюку де Рішельє, поліцейські зупинили рух колони через те, що в цьому районі скупчилася велика кількість противників маршу, більшість з яких були радикально налаштованими юнаками.
Для того, щоб запобігти зіткненню двох груп осіб, рух ЛГБТ-колони зупинили. Через це учасники «Одеса Прайд – 2017»влаштували відразу біля пам’ятника сидячий протест в оточенні поліцейських. Щоправда у поліції відзвітували, що зіткнень вдалося уникнути, а самих активістів після закінчення акції правоохоронці стали розвозити мікроавтобусами. Представники ЛГБТ-руху в свою чергу заявили журналістам, що попри недотримання попередньо запланованого маршруту, марш рівності в Одесі в Одесі відбувся.