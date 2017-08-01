Стала известна причина массовых пожаров в ресторанах Одессы

В пляжных заведениях Одессы уже несколько дней не прекращаются пожары – практически ежедневно горит ресторан, расположенный вблизи моря.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, последний пожар произошел в закусочной в Аркадии – он стал четвертым по счету этим летом. Спасатели уверены, что никаких поджогов не было, и причина пожаров скрывается только за нарушением правил безопасности. Александр Полохач, представитель ГСЧС в Одесской области, заявил о том, что в закусочной Аркадии были нарушены правила использования проводки, а в ресторане на Ланжероне был неправильно эксплуатирован мангал. «Пожары показали нам, что здания на побережье беззащитны, их построили из материалов, которые могут быстро загореться, а при их эксплуатации нарушают правила пожарной безопасности», - подчеркнул представитель ГСЧС.
Также, по его словам, в пляжных заведениях так и не смогли наладить подачу воды в пожарные гидранты. Когда спасатели приезжают тушить огонь, им приходится тратить время на закачку воды из моря или же на подключение к гидрантам, находящимся на склонах, из-за чего здания спасти не удается.