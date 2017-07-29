Лобода знову збирається до Одеси з концертом

Українська співачка Світлана Лобода має наміри знову приїхати до Одеси з концертом попри те, що зовсім нещодавно її виступ в одному із одеських клубів не обійшовся без скандалу, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Один із сайтів продажу квитків анонсував, що 3 вересня в Одесі має відбутися концерт співачки на стадіоні «Чорноморець». Квитки на майбутній захід вже доступні на сайті і ціна на них сягає від 250 до 900 гривень. Місцеві активісти вже відреагували на цю новину. Зокрема, колишній лідер регіонального відділення Правого сектора Сергій Стерненко обурився тим, що Лобода не зробила висновків після зірваного в травні концерту і надалі продовжує активно виступати в Російській Федерації. Активіст заявив, що місцеві патріоти мають наміри пікетувати майбутній концерт, а також Стерненко закликав «всіх своїх друзів з інших регіонів» прибути цього дня до Одеси та приєднатися до акції протесту.
Нагадаємо, 28 травня концерт Світлани Лободи в одеському клубі Ібіца був зірваний. Активісти почати протест поблизу будівлю клубу, а саму співачку тоді вивезли з клубу морем на катері.