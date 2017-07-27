В Одесі затримали екс-чиновника причетного до пожежі 2 травня

В середу, 26 липня, в Одесі було затримано колишнього посадовця Держслужби України з надзвичайних ситуацій Руслана Великого, якого підозрюють у тому, що він не дав наказав пожежникам гасити Будинок профспілок під час сутичок, що відбулися на Куликовому полі 2 травня 2014 року, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Про це повідомив заступник керівника Нацполіції України В’ячеслав Аброськін. Віг зазначив, що затримали екс-чиновника в ході спеціальної операції, над якою працювали співробітники карного розшуку. Аброськін розповів, що Руслан Великий з минулого року ухилявся від слідства та знаходився у розшуку. Після затримання йому відразу ж обрали забіжний захід у вигляді перебування під арештом. Заступник голови Національної поліції України додав, що в результаті бездіяльності чиновника ДСНС загинули десятки людей. Загалом нині відомо про 42 загиблих та ще 125 осіб, які були поранені.
Що ж стосується начальника затриманого Руслана Великого Володимира Боделана, то відомо, що колишній керівник ДСНС України Одещини переховується наразі в окупованому Росією Криму, де він займає посаду «очільника МНС».