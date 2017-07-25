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Ресторан Хуторок на Ланжероне в Одессе выгорел дотла

Ресторан Хуторок на Ланжероне в Одессе выгорел дотла
На одесском пляже Ланжерон, в одном из самых популярных мест в городе, вечером 24 июля начался пожар – горел ресторан Хуторок. Как информирует replyua.net, сильнейший пожар охватил все здание, и оно выгорело дотла.

По информации Интерфакс-Украина, пожарные бригады прибыли на место через считанные минуты, однако огонь распространялся так быстро, что его не удалось потушить. Поздно вечером пожар удалось ликвидировать, однако от ресторана ничего не осталось. По счастливой случайности, никто не пострадал и не погиб в огне. Нужно отметить, что из-за сильнейшего пожара в этой части Одессы вчера образовался затор из автомобилей. Огонь был такой силы, что пожар было видно за несколько сотен метров.

Причины пожара сейчас устанавливают следователи. Напомним, что накануне в Одессе произошел еще один инцидент – на улице Жуковского взорвался автомобиль. По предварительным данным полиции, речь идет об умышленном взрыве.
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