Одесса собирается экспортировать в ЕС вино и трюфели

В пресс-службе Одесской областной государственной администрации проинформировали о том, что Одесская область будет экспортировать в страны Евросоюза органическую продукцию, а также трюфели и вино, передает replyua.net. Отмечается, что для Одесской области главные товары экспорта - зерно, подсолнечное масло, мука, мед и орехи. Существует еще и проект с трюфелями, которые недавно начали выращивать в области.
Есть интересная для внешних рынков продукция и в области машиностроения - канаты, кабели, холодильное оборудование и др. Особое внимание, считают специалисты, надо уделять виноделию. В пресс-службе подчеркнули, что небольшие производители должны продавать свою продукцию в Европе, но для этого нужно создать кластер. «Среди перспективных секторов, однозначно, продукты питания, мебель, товары легкой промышленности, машиностроения и запчасти, информационно-коммуникационные услуги», отметила Наталья Микольская, замминистра торговли и экономического развития.
Микольская уверена, что украинским производителям нужно делать ставку на органическую продукцию, поскольку Европа в ней заинтересована, а Одесская область является одним из лидеров органического сельского хозяйства и имеет огромные возможности для выхода на рынки ЕС.