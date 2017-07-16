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Одесити просять заборонити в’їзд до Одеси російській акторці

Одесити просять заборонити в’їзд до Одеси російській акторці
Представники політичної партії «Свобода» в Одесі звернулися до Служби безпеки України з проханням про заборону на в’їзд для російської акторки Нонни Гришаєвої, яка 21 липня має виступати в Одеському театрі юного глядача ім. Юрія Олеші, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.

Таке рішення одеські свободівці пов’язують з тим, що Гришаєва, яка, до речі, є уродженкою Одеси, влітку минулого року порушила українське законодавство щодо правил в’їзду на анексовану територію Кримського півострова та відвідала табір «Артек». Саме тому представники політсили надіслали звернення головам СБУ та Держприкордонслужби, аби компетентні органи відреагували на «розрекламований візит». Попередньо відомо, що Гришаєва має виступити в головній ролі у виставі «Варшавська мелодія».

Нагадаємо, це вже не вперше одеські націоналістичні політичні та громадські організації звертаються з подібними заявами до вищих компетентних органів. Напередодні у Правому секторі Одеси оприлюднили так званий чорний список артистів, яких не бажають бачити в Одесі. Серед них росіяни, які порушували закони України, а також українці, які засвітилися на концертах в Росії.
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