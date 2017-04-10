У Одесі відбулися масові бійки між "ватниками" та націоналістами

У понеділок, 10-го квітня, в Одесі менш ніж 100 людей зібралися на мітинг щодо визволення міста від фашистсько-німецьких загарбників та для покладання квітів біля пам’ятника Невідомому матросу в парку Шевченка. Ці особи вихваляють проросійських терористів на Донбасі та скандують: «Крим – це Росія», «Донбас, ми з тобою», «Геть з Одеси бандерівських демонів». Про це сьогодні пишуть відразу декілька українських видань, передає replyua.net.
До акції «приєдналося» і декілька десятків представників націоналістично-патріотичних організацій. Між представниками двох «фронтів» почалися бійки. В результаті цього місцеві правоохоронці затримали близько 20 активістів. Згідно з повідомленням Національної поліції, у одного із затриманих було знайдено газовий балончик та декілька димових шашок.
Як повідомлялося раніше, 10-го квітня у Одесі «ватники» збираються на мітинг з приводу звільнення міста від німецько-фашистських загарбників та підтримують окупацію Донбасу і анексію Криму. Згідно з повідомленням Головного управління Національної поліції Одеси, для охорони правопорядку в місті було залучено 1200 військовослужбовців Національної гвардії. Повідомлялося про можливі провокації з боку «носіїв георгіївських стрічок».