"Вата" у Одесі організувала мітинг

В понеділок, 10-го квітня, так звані «ватники» організували мітинг в честь річниці звільнення Одеси від німецько-фашистських загарбників. Про це у себе на Фейсбуці пише керівник одеської організації «Правий сектор» Стерненко Сергій, інформує replyua.net.
«10-го квітня об 11 годині дня біля Алеї Слави було призначено збір ватників для проведення совкової тусовки. Вата настільки належно постаралася, що писала про це і на листівка, які до речі заборонені у місті, так і у соціальних мережах. Заявленим організатором совкоруху являється Моріс Ібрагім. Він відомий як любитель чекістів та як простий сепаратист. На жаль, він сам особисто не зможе бути присутнім на заході, оскільки на цей час його викликали на допит до Служби безпеки України. І що тепер? Хіба це люди просто так старалися, закликали народ на шабаш?», - написав Стерненко.
За його словами, насправді на акцію зібралося менше 100 осіб, серед яких правоохоронців більше, ніж самих учасників. В той самий час люди, які зібралися для мітингу, скандували декілька кричалок, серед яких: «Геть із Одеси, бандерівські демони», «Донбас, ми за тебе» та «Одеса без фашизму». Як повідомлялося раніше, на 23-тє лютого місце збору «ватників» в Одесі було заміноване.