Военные РФ обстреляли украинский самолёт над Одессой

В районе Одесского газового месторождения в Черном море был обстрелян самолёт ВМС Украины — инцидент с атакой Ан-26 произошёл 1 февраля 2017-го года. По предварительным данным, атака украинского военного судна со стороны российских военных произошла в 10:20. Как сообщает replyua.net со ссылкой на заявление министра обороны Украины Степана Полторака, инцидент произошёл в украинской экономической зоне, российские военные для обстрела использовали стрелковое оружие.
Полторак также отметил, что россияне атаковали Ан-26 ВМС Украины с буровых вышек, которые ранее были захвачены военными России. При этом, как уточняется, самолёт получил повреждения, но экипаж лайнера принял решение о продолжении полёта. Никто из находившихся на борту обстрелянного Россией Ан-26 не пострадал.
По данным украинского министра обороны, во время полёта самолёт Ан-26 также обнаружил активную работу радиолокационной станции РФ. Согласно военному опыту, эта станция запускается для наведения ракет систем противовоздушной обороны. Предварительно известно, что в результате обстрела в корпусе Ан-26 осталось 3-сантиметровое пулевое отверстие.