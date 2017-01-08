В результате взрыва дома в Одесской области погибли два человека

В ГосЧС сообщили о произошедшем взрыве в одном из частных одноэтажных домов Одесской области, после которого последовало возгорание, передает replyua.net. Исходя из имеющихся сведений, взрыв был слышен примерно в час ночи 8 января. Согласно имеющимся сведениям, жертвами происшествия стали два человека. К тому же, бойцам ГосЧС Украины удалось спасти женщину пожилого возраста. Охвативший площадь примерно 50 кв. метров пожар был ликвидирован примерно в два часа ночи. Взрыв разрушил большую часть дома, площадь которого составляла 70 кв. метров. По состоянию на сегодняшний день спасатели, не уточнившие точное название населенного пункта, где имел место взрыв, пытаются установить, что стало его причиной.
Напомним, что 3 января Наталья Науменко, занимающая должность пресс-секретаря Сумской области, заявила, что в Суммах, в одной из квартир жилого дома, находящегося по улице Металлургов, прогремел взрыв. Сила произошедшего взрыва была до того большой, что рама балкона вылетела и оказалась на другой стороне улицы, а осколки оказались разбросанными буквально по всей проезжей части улицы.