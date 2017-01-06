В Одесі пограбували квартиру адвоката та викрали його машину (ВІДЕО)

Невідомі грабіжники увірвалися до помешкання одеського адвоката, пограбували його, після чого викрали ще й автомобіль, який також належить адвокату. Як повідомляє replyua.net, під час грабежу житла зловмисники знайшли ключі від автомобіля, якими вони з легкістю скористувалися у власних цілях.
Грабіжники в присутності очевидців відкрили авто, завели його та виїхали з подвір’я. У зв’язку з тим, що вони діяли «чисто», не використовуючи інструментів для відкривання, а скористались «рідними» ключами, люди, що проходили мимо, не звертали на ситуацію ніякої уваги. Автомобіль, який належить пограбованому адвокату – Volkswagen Passat B7 коричневого кольору. На момент викрадення він мав номерні знаки BH 5597 CX. Номера могли бути змінені, оскільки автівка наразі знаходиться в розшуку. Vin номер - wvwzzz3czcp077158. Чоловік просить звертатися до нього та надавати будь-яку достовірну інформацію. Номер, за яким можна телефонувати: 096 932 0500. Звертатися до Юрія. Наразі поліція порушила справу щодо пограбування квартири та викрадення автомобіля. Правоохоронці проводять невідкладні слідчо-оперативні дії. проводиться опитування серед потенційних очевидців.