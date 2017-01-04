валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

ЧП в Одесской области: в результате стрельбы погиб мужчина

ЧП в Одесской области: в результате стрельбы погиб мужчина
В отделе по связям с общественностью Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили, что сотрудники полиции осуществили операцию по задержанию 41-летнего мужчины, жителя Саратского района Одесского региона, который совершил убийство в баре с помощью огнестрельного оружия.


Как информирует replyua.net, дежурная медсестра в ночь на 3 января сообщила сотрудникам полиции, что в центральное медицинское учреждение был доставлен труп молодого мужчины двадцати четырех лет. Как удалось выяснить правоохранителям, ссора между мужчинами произошла в результате неприязненных отношений около двенадцати часов и тридцати минут ночи в селе Кривая Балка. Также в сообщении говорится, что в заведение мужчины пришли вместе со своими супругами. Подозреваемый в совершении убийства мужчина был задержан правоохранительными органами по месту жительства. Он сознался в содеянном преступлении.

ЧП в Одесской области: в результате стрельбы погиб мужчина

ЧП в Одесской области: в результате стрельбы погиб мужчина

Как известно, за последнее время это уже не первый конфликт, который закончился летальным исходом. Напомним, ранее сообщалось, что в Волновахском районе Донецкой области на почве бытового конфликта, который возник в результате употребления алкогольных напитков, был убит украинский военнослужащий 34 лет.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)
Важное за сутки
04 янв 2017
20842

Портников: Российские доноры дали понять Путину, что Крым – это слишком дорогое удовольствие

Известный украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что под занавес 2016-го года руководство Татарстана, который является одним из самых мощных

03 янв 2017
10822

Блогер: Пинчук оказался вторым после Кломойского олигархом, которому перекрыли подсос из бюджета

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Павло Правый на cвоей странице в соцсети Facebook обращает внимание своих подписчиков на то, что, как только к очередному «бизнесмену», что еще

04 янв 2017
9513

Ученый: в октябре 2017 года Земля погибнет в результате столкновения с планетой Х

Известный ученый Дэвид Мид предсказывает гибель Земли, и, по его словам, это произойдет в октябре 2017 года, сообщает replyua.net. Исследователь опубликовал свой доклад и теперь заявляет о том, что

Последние новости

Эксперт: Народный фронт может «слить» Пашинского

Політолог: Рабинович показав, що в Україні повно «випадкових» політиків

Компроміси Пінчука з Росією: чим вони небезпечні для України

Панфілов: ненавиджу людей, які скучають за Совком

ЧП в Одесской области: в результате стрельбы погиб мужчина

Закінчилась любов? У Росії вимагають, щоб Ле Пен повернула кредит

Блогер: После высказывания Вадима Рабиновича об Александре Олесе надо плакать, а не смеяться

США заявили, что не боятся баллистических ракет Северной Кореи

Оценка «ПриватБанка» упала до уровня «RD», - агентство Fitch

Турецкие спецслужбы установили личность человека, совершившего теракт в Стамбуле

Борислав Береза: про росіян і когнітивний дисонанс

Новоизбранный Конгресс США хочет отменить "главное наследие" Обамы

Грипп-убийца в Украине: за 7 дней от вируса скончались шесть украинцев

Муждабаев о том, когда россияне станут более сострадательными к украинцам

Муждабаєв до росіян: надії мало, але, можливо, вам стане соромно

Невзоров: из нормальной политической проститутки Ле Пен превратилась в политическую трассовую девку

Нусс: Ле Пен стоит помнить о закономерности и "принципе бумеранга"

Нардеп запропонувала показати Ле Пен наслідки діяльності Путині на Донбасі

Нусс розповів що саме криється за скандальною заявою Марін Ле Пен про Крим

Почему Путин всегда опаздывает на встречи с мировыми лидерами?

 Новости за день