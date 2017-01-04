ЧП в Одесской области: в результате стрельбы погиб мужчина

В отделе по связям с общественностью Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили, что сотрудники полиции осуществили операцию по задержанию 41-летнего мужчины, жителя Саратского района Одесского региона, который совершил убийство в баре с помощью огнестрельного оружия.
Как информирует replyua.net, дежурная медсестра в ночь на 3 января сообщила сотрудникам полиции, что в центральное медицинское учреждение был доставлен труп молодого мужчины двадцати четырех лет. Как удалось выяснить правоохранителям, ссора между мужчинами произошла в результате неприязненных отношений около двенадцати часов и тридцати минут ночи в селе Кривая Балка. Также в сообщении говорится, что в заведение мужчины пришли вместе со своими супругами. Подозреваемый в совершении убийства мужчина был задержан правоохранительными органами по месту жительства. Он сознался в содеянном преступлении.
Как известно, за последнее время это уже не первый конфликт, который закончился летальным исходом. Напомним, ранее сообщалось, что в Волновахском районе Донецкой области на почве бытового конфликта, который возник в результате употребления алкогольных напитков, был убит украинский военнослужащий 34 лет.