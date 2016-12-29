Участника вооруженного ограбления банка в Одесской области задержали полицейские

Полицейскими Одесской области, благодаря содействию сотрудников пограничной службы, было проведено задержание одного из участников преступной группы, совершившего нападение на банковское отделение поселка Сергеевка Белгород-Днестровского района, передает replyua.net. Согласно сведениям Нацполиции, преступники проникли в финансовое учреждение и начали угрожать его сотрудникам применить оружие. После этого они изъяли примерно сто тысяч гривен, двести долларов и восемьдесят пять евро, а затем на своем автомобиле покинули место преступления.
Спустя непродолжительное время машину преступников нашли. Ее оставили в одном из дворов после того, как она столкнулась с деревом. В скором времени на одном из пропускных пунктов Белгородском районе одного из подозреваемых, 23-летнего жителя соседней страны, задержали. Что касается местонахождения еще двоих злоумышленников, то по данному вопросу полицейские проводят соответствующие следственные действия. В соответствии с законами Украины, граждане, совершившие подобные преступления, могут быть приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 12 лет.