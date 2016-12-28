Жители Одесской области этой ночью не спали из-за землетрясения

В некоторых городах Украины сегодня ночью были зафиксированы незначительные подземные толчки – украинцы снова ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Румынии, передает replyua.net со ссылкой на Думскую.
В ночь на 28 декабря в румынской сейсмоактивной зоне Вранча опять зафиксированы мощные подземные толчки магнитудой 5,6 балла. Около часа ночи землетрясение «докатилось» и до Одесской области. По словам сейсмологов, магнитуда отголосков румынского землетрясения на территории Одесской области могла достигать четырех баллов. Сотрудники Геологической службы США заявили о том, что эпицентр подземных толчков в Румынии находился примерно в семи километрах от села Нережу-Мик, расположенного в сейсмоактивной зоне Вранча. Очаг землетрясения залегал на глубине 81 километр.
Помимо Одесской области, небольшие подземные толчки были зафиксированы в Кривом Роге, Киеве и некоторых других городах Украины. Напомним, что землетрясения, происходящие в Румынии, заставляют украинцев волноваться уже не первый раз – 24 сентября этого года отголоски подземных толчков волной пронеслись почти по всей Украине.