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Жители Одесской области этой ночью не спали из-за землетрясения

Жители Одесской области этой ночью не спали из-за землетрясения
В некоторых городах Украины сегодня ночью были зафиксированы незначительные подземные толчки – украинцы снова ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Румынии, передает replyua.net со ссылкой на Думскую.

В ночь на 28 декабря в румынской сейсмоактивной зоне Вранча опять зафиксированы мощные подземные толчки магнитудой 5,6 балла. Около часа ночи землетрясение «докатилось» и до Одесской области. По словам сейсмологов, магнитуда отголосков румынского землетрясения на территории Одесской области могла достигать четырех баллов. Сотрудники Геологической службы США заявили о том, что эпицентр подземных толчков в Румынии находился примерно в семи километрах от села Нережу-Мик, расположенного в сейсмоактивной зоне Вранча. Очаг землетрясения залегал на глубине 81 километр.

Помимо Одесской области, небольшие подземные толчки были зафиксированы в Кривом Роге, Киеве и некоторых других городах Украины. Напомним, что землетрясения, происходящие в Румынии, заставляют украинцев волноваться уже не первый раз – 24 сентября этого года отголоски подземных толчков волной пронеслись почти по всей Украине.
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