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В Одессе сгорела новостройка

В Одессе сгорела новостройка
В ночь на 27 ноября в одной из новостроек Одессы, по улице Северной, начался пожар, в результате которого полностью сгорели десять квартир, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС по Одесской области.

В пресс-службе отметили, что звонок на пульт дежурного раздался около четырех часов утра – поступила информация о пожаре в новостройке, расположенной на улице Северной. Через десять минут на место возгорания прибыли пожарно-спасательные подразделения. Чтобы потушить сильный пожар, пришлось развернуть сразу три оперативных участка. Кроме того, был обеспечен подвоз воды из ближайших источников водоснабжения. В пресс-службе ГСЧС подчеркнули, что тушение пожара сильно осложнялось тем, что в новостройке было много легковоспламеняющихся материалов.

Также в квартирах находилось множество деревянных конструкций, и тушению огня препятствовали сильные порывы ветра. Тушение продолжалось два с половиной часа, и в 6 часов 30 минут пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара сильно повреждена крыша. Дом еще не успели сдать в эксплуатацию, поэтому в огне никто не погиб и не пострадал.
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