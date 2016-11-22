До Одеської митниці увірвалися невідомі в масках

Сьогодні, 22-го листопада, в стінах адміністративної будівлі Одеської митниці відбулася надзвичайна ситуація. Приблизно о 10:40 до будівлі увірвалося близько 20 осіб в масках та камуфляжі. Побивши охоронця, вони взялися за один з кабінетів. Про це повідомляє прес-центр Головного управління Національної поліції Одеської області, передає replyua.net.
«До місця події терміново прибули наряди поліції, які завадили назріваючому конфлікту та порушенню загального громадського порядку. Правоохоронці затримали всіх учасників нападу. Наразі вони перебувають в Малиновському відділку поліції. На даний момент правоохоронці з’ясовують деталі обставин та займаються встановленням особистостей правопорушників», - зазначається у інформаційному листі. як повідомлялося раніше, на сьогоднішній день в Одеської митниці немає постійного керівника, оскільки нещодавно з даної посади подала у відставку представник колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі Марушевська Юлія. На даний момент проти зловмисників порушено кримінальні провадження. Також на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує деталі обставин та опитує свідків.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Боровой: вы можете меня проклинать, но это правда