валюта
СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

В аэропорту Одессы появится еще один международный рейс

В аэропорту Одессы появится еще один международный рейс
В период новогодних праздников международный аэропорт Одессы добавил еще один рейс в расписание, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу одесского аэропорта. Рейс Одесса-Тбилиси появится только на период с 22 декабря текущего года до 12 января следующего года.

Перелет в столицу Тбилиси будет осуществлять авиакомпания Украины YanAir (Киев). Как сообщают в пресс-службе аэропорта Одессы, рейсы будут регулярными. Каждый четверг пассажирский лайнер Боинг-737 будет осуществлять перелеты из Одессы в Тбилиси и обратно. Вылет из Одессы – в 16 часов 35 минут, вылет из столицы Грузии обратно в Украину – в 11 часов 10 минут по местному времени в четверг. Напомним, что неделю назад еще одна украинская авиакомпания МАУ сообщила о новом международном рейсе Киев-Коломбо.

Рейсы будут регулярными и круглогодичными – по субботам и вторникам пассажирские лайнеры будут вылетать из Киева в Шри-Ланку, по воскресеньям и средам – из Коломбо в Украину. Перелеты будут осуществляться на пассажирском лайнере Боинг-737-300. Цена билета в эконом-класс в обе стороны составляет 15,5 тысяч гривен.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Украинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
16 ноя 2016
19699

Експерт про відмову Росії від Римського статуту: у Кремлі істерика

Реакція Кремля на визнання Міжнародним кримінальним судом дій Росії у Криму та на Донбасі агресією була практично блискавичною – Путін заявив про відмову від ратифікації Римського статуту. Чи


Свежие новости

Шевченко: У меня не было другого выхода, как только начать революцию в сборной

Назначен временный руководитель Одесской таможни

Новини з зони АТО за минулу добу (16.11.16)

ФСБ затримала ще одного кримського татарина - Умеров

Переселенцы не смогут оформить субсидии

ВРУ прийняла закон щодо домашнього насильства

Украинцы посмеялись над заявлением Саакашвили

Ляшко требует у Порошенко лишить украинского гражданства лидера БЮТ

Манн: война между Порошенко и Саакашвили уже началась

Лукашенко "грудьми закриває український кордон"

Активисты пикетируют КСУ с требованием отмены закона Кивалова-Колесничкенко

МОН: Зарплату педагогам піднімуть на половину

В аэропорту Одессы появится еще один международный рейс

Лукашенко заявил, что Калининград мог бы быть белорусским

Эксперты назвали самый страшный мост в мире

БПП обурений ситуацією з Новинським

Украинская гривна продолжает обесцениваться к основным валютам

Переговоры по Донбассу в Минске больше недопустимы – Чубаров

Росія не має права перевозити кримчан на свою територію - МЗС

Почему немцы любят Путина, - мнение публициста

 Новости за день