В аэропорту Одессы появится еще один международный рейс

В период новогодних праздников международный аэропорт Одессы добавил еще один рейс в расписание, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу одесского аэропорта. Рейс Одесса-Тбилиси появится только на период с 22 декабря текущего года до 12 января следующего года.
Перелет в столицу Тбилиси будет осуществлять авиакомпания Украины YanAir (Киев). Как сообщают в пресс-службе аэропорта Одессы, рейсы будут регулярными. Каждый четверг пассажирский лайнер Боинг-737 будет осуществлять перелеты из Одессы в Тбилиси и обратно. Вылет из Одессы – в 16 часов 35 минут, вылет из столицы Грузии обратно в Украину – в 11 часов 10 минут по местному времени в четверг. Напомним, что неделю назад еще одна украинская авиакомпания МАУ сообщила о новом международном рейсе Киев-Коломбо.
Рейсы будут регулярными и круглогодичными – по субботам и вторникам пассажирские лайнеры будут вылетать из Киева в Шри-Ланку, по воскресеньям и средам – из Коломбо в Украину. Перелеты будут осуществляться на пассажирском лайнере Боинг-737-300. Цена билета в эконом-класс в обе стороны составляет 15,5 тысяч гривен.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Украинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист