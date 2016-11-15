Ярославський таки планує купувати ОПЗ

Група DCH повідомила, що Ярославський Олександр має плани купувати ПАТ «Одеський припортовий завод». Про це сьогодні, 15-го листопада, пише українське агентство «Інтерфакс», посилаючись на прес-центр DCH, передає replyua.net.
«Згідно з визначеною процедурою ми проінформували емітента про те, що ми готуємося до покупки цього активу через подачу оголошення до «Відомостях НКЦПФР». Компанія Glenshee Holdings Ltd на сьогоднішній день являється однією з юридичних осіб групи DCH. Наразі ми знаходимося на етапі оцінювання правових та економічних особливостей можливої угоди щодо придбання ПАТ «Одеський припортовий завод», - зазначається у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що компанія, яка має зв’язки з Олександром Ярославським, буде приймати участь у приватизації ОПЗ. Також участь у приватизації можливо буде брати «Укрнафтобуріння», яке має відношення до Ігоря Коломойського та народного депутата України Хомутинника Віталія. Як відомо, 19-го жовтня поточного року уряд ухвалив нові умови проведення повторного конкурсу на купівлю 99,567 процентів акцій ОПЗ. На сьогоднішній день загальна сума боргу, який має виплатити «Одеський припортовий завод», складає приблизно 285 мільйонів дол. США.
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