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Дождались: в Одессе выпал первый снег

Дождались: в Одессе выпал первый снег
Сегодня в Одессе выпал первый снег, и погода в ноябре принесла массу сюрпризов, сообщает replyua.net со ссылкой на Думскую. Примечательно то, что в середине ноября в Одессе снег бывает не часто, да и сегодняшняя картина удивила многих – дело в том, что в городе еще даже не опали все листья, а трава остается зеленой.

Сотни одесситов сегодня фотографировали необычные пейзажи и выкладывали снимки на своих страницах в соцсетях. Впрочем, синоптики говорят о том, что снег на земле пролежит всего несколько часов. Сегодня температура воздуха поднималась выше нуля градусов, и это значит, что совсем скоро снег растает. Однако если снегопад начнется этой ночью, то снежный покров продержится какое-то время – в ночные часы синоптики прогнозируют до девяти градусов мороза в Одесской области.

Однако этой осенью одесситов снегом уже не удивить, и сегодняшний снегопад – не первый этой осенью. Первый раз осенью снег шел в Одесской области 13 октября – небольшой снежный покров сохранялся несколько минут вдоль трассы Одесса-Киев. Напомним, что резкое похолодание и снегопады начались в Украине еще в субботу – циклон сначала пришел на запад страны.
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