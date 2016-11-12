Украина начинает экспортировать муку в США

Светлана Паненко, первый замдиректора предприятия «Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов» в Одессе, сообщила о том, что комбинат заключил крупный контракт с одной из американских компаний на поставку муки первого и высшего сортов, передает replyua.net со ссылкой на «Думскую».
По словам Паненко, американский рынок закрыт для импорта, и, чтобы заключить контракт, необходимо получить целую кипу документов, пройти несколько экспертиз, чтобы подтвердить качество импортируемой продукции. «Пробные партии в Соединенные Штаты отправлялись много раз, также велись длительные переговоры, и только сейчас удалось подписать контракт», отметила Паненко. Также замдиректора пояснила, что первый контейнер с украинской мукой уже отправлен в Соединенные Штаты. В следующем месяце в США отправят еще 25 контейнеров с мукой общим весом 550 тонн.
Согласно контракту, одесское предприятие должно экспортировать в Соединенные Штаты 6,6 тысяч тонн муки. Речь идет только о муке тех сортов, которые используют для изготовления хлебобулочных изделий. Контракт с американцами одесское предприятие заключило на один год.
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